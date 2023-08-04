Збільшіть свій врожай: як зробити добриво із черствого хліба

Хліб - цінний продукт для городників, оскільки можна використовувати його як добриво для збільшення врожаю.

Він містить дріжджі, які сприяють росту рослин, боротьбі з патогенними грибками та покращенню смаку плодів. Важливо додавати інші добрива для стабілізації рівня кислотності грунту.

Занадто черствий хліб з цвіллю також може бути використаний як добриво, оскільки цвіль відіграє захисну роль. Хлібна підгодівля підходить для багатьох культур, зокрема для огірків, помідорів, баклажанів, гарбузів, перцю, полуниці та суниці.

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Однак, не рекомендується використовувати її для цибулі, часнику та картоплі. Перед приготуванням добрива з хліба впевніться, що ваші рослини здорові та не пошкоджені комахами.

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Як приготувати добриво з хліба

Викладіть черствий хліб в глибоку ємність з пластмаси;

Залийте теплою водою;

Накрийте кришкою, поставте гніт;

Приберіть посуд в тепле місце на 1-2 тижні;

Дочекайтеся відсутності білої піни і різкого запаху;

Розбавте настій водою в співвідношенні 50\50;

залишки хліба викинути.

Таке добриво з хліба для огірків або помідорів потрібно застосовувати або методом позакореневого підживлення, або під корінь.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно вносити мінеральні добрива.

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