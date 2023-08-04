Увеличьте свой урожай: как сделать удобрение из черствого хлеба

Хлеб – ценный продукт для огородников, поскольку можно использовать его как удобрение для увеличения урожая.

Он содержит дрожжи, способствующие росту растений, борьбе с патогенными грибками и улучшению вкуса плодов. Важно добавлять другие удобрения для стабилизации уровня кислотности почвы.

Слишком черствый хлеб с плесенью также может быть использован в качестве удобрения, поскольку плесень играет защитную роль. Хлебная подкормка подходит для многих культур, в частности для огурцов, помидоров, баклажанов, тыквы, перца, клубники и земляники.

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Однако не рекомендуется использовать его для лука, чеснока и картофеля. Перед приготовлением удобрений из хлеба убедитесь, что ваши растения здоровы и не повреждены насекомыми.

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Как приготовить удобрение из хлеба

Выложите черствый хлеб в глубокую емкость из пластмассы;

Залейте теплой водой;

Накройте крышкой, поставьте фитиль;

Уберите посуду в теплое место на 1-2 недели;

Дождитесь отсутствия белой пены и резкого запаха;

Разбавьте настой водой в соотношении 50\50;

остатки хлеба выбросить.

Такое удобрение из хлеба для огурцов или помидоров нужно применять либо методом внекорневой подкормки, либо под корень.

Напомним, мы уже писали, как правильно вносить минеральные удобрения.

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