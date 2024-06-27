Вже з наступного тижня в Україні будуть мобілізовувати студентів: кого це стосується

Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про мобілізацію, які розширюють перелік осіб, які можуть бути мобілізовані під час воєнного стану. Зокрема, з 1 липня 2024 року мобілізації підлягають деякі категорії студентів.

Хто саме підлягає мобілізації, можна дізнатися у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, опублікованому на сайті Верховної Ради.

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Так, мобілізації підлягатимуть:

Студенти заочної форми навчання: всі студенти, які навчаються за заочною формою навчання у вищих навчальних закладах, незалежно від віку та спеціальності.

Студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту: особи, які навчаються на бакалавраті або магістратурі, якщо вони вже мають одну вищу освіту.

Студенти, які здобувають освіту нижчого рівня: особи, які здобувають профільну середню освіту, якщо вони вже мають вищу освіту.

Студенти денної форми навчання не підлягають мобілізації. Це стосується студентів вищих навчальних закладів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній або дуальній формі навчання. Аспіранти та докторанти також не підлягають мобілізації. Студенти, які мають певні фізичні вади або обмеження у здоров'ї, також можуть бути звільнені від мобілізації.

Нагадаємо, частину українських студентів залишили без права на відстрочку.

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