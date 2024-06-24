Які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП: перелік

Відповідно до чинного мобілізаційного законодавства України, військовозобов’язані громадяни, призовники та резервісти повинні до 16 серпня актуалізувати свої особисті дані. Це можливо зробити у ТЦК та СП, в ЦНАПі, або через застосунок "Резерв+".

Для правильного оновлення інформації необхідно пред’явити відповідні документи. Які саме документи потрібно мати з собою та про важливість певних деталей розповів адвокат Андрій Карпенко. Про це пише Oboz.ua.

Відповідно до його слів, чоловіки, які перебувають на військовому обліку, для актуалізації своїх даних у ТЦК або в Центрі надання адміністративних послуг, мають надати наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

медичну документацію;

диплом про освіту;

водійські права (у випадку служби водієм).

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У разі наявності підстав для отримання відстрочки від призову, слід пред’явити відповідні підтверджуючі документи.

Також існує можливість самостійного оновлення інформації через мобільний додаток "Резерв+". При цьому потрібно коректно вказати:

фактичну адресу проживання;

контактний номер телефону;

електронну адресу (якщо така є).

Адвокат наголосив, що згідно з оновленим законодавством (законопроєкт №10449 від 18 травня), всі призовники, резервісти та особи, які знаходяться на військовому обліку віком від 18 до 60 років, зобов’язані оновити свої облікові дані до 16 липня.

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