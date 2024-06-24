Какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП: список

Согласно действующему мобилизационному законодательству Украины, военнообязанные граждане, призывники и резервисты должны до 16 августа актуализировать свои личные данные. Это возможно сделать в ТЦК и СП, в ЦНАПе, или через приложение "Резерв +".

Для верного обновления информации необходимо предъявить соответствующие документы. Какие именно документы нужно иметь с собой и о важности определенных деталей рассказал адвокат Андрей Карпенко. Об этом пишет Oboz.ua.

Согласно его словам, мужчины, состоящие на воинском учете, для актуализации своих данных в ТЦК или в Центре предоставления административных услуг, должны предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет или временное удостоверение;

медицинскую документацию;

диплом об образовании;

водительские права (в случае службы водителем).

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В случае наличия оснований для получения отсрочки от призыва, следует предъявить соответствующие подтверждающие документы.

Также существует возможность самостоятельного обновления информации через мобильное приложение "Резерв+". При этом нужно корректно указать:

фактический адрес проживания;

контактный номер телефона;

электронный адрес (если таковой есть).

Адвокат отметил, что согласно обновленному законодательству (законопроект №10449 от 18 мая), все призывники, резервисты и лица, находящиеся на воинском учете в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны обновить свои учетные данные до 16 июля.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как действовать офицерам запаса из-за мобилизации 2024 года.

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