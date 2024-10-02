Вже незабаром дві потужні магнітні бурі мучитимуть метеопатів: як вберегтися

Незабаром на Землі очікуються одразу дві магнітні бурі підряд. Їхня потужність сягне К-індексу 4 (помаранчевий рівень небезпечності).

За даними додатку Meteoagent, 2, 3 та 4 жовтня геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані, однак вже 5 та 6 жовтня вдарить магнітна буря силою у чотири бали.

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Магнітні бурі: календар

Коли магнітні бурі у жовтні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Як полегшити свій стан при магнітних бурях

Підтримуйте водний баланс: пийте більше води, щоб запобігти зневодненню. Це допоможе зменшити головний біль та втому. Зменште фізичне навантаження: уникайте надмірної активності та важких тренувань, особливо в дні інтенсивних геомагнітних коливань. Відпочинок та спокій допоможуть зберегти енергію. Повноцінний сон: намагайтеся забезпечити собі якісний і тривалий сон. Для цього варто дотримуватись стабільного режиму дня та зменшити вплив гаджетів перед сном. Релаксація та зниження стресу: практикуйте техніки розслаблення, такі як медитація, йога або дихальні вправи, щоб зменшити рівень стресу та тривожності. Слідкуйте за харчуванням: вживайте легку, здорову їжу, багату на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Це зміцнить імунітет та покращить загальний стан. Заспокійливі засоби: за потреби приймайте легкі заспокійливі препарати на основі трав (м'ята, меліса, валеріана) або адаптогени за рекомендацією лікаря. Уникайте кофеїну та алкоголю: ці речовини можуть підвищити дратівливість та погіршити самопочуття під час бур.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, як масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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