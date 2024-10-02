Уже вскоре две мощные магнитные бури будут мучить метеопатов: как уберечься

В скором времени на Земле ожидаются сразу две магнитные бури подряд. Их мощность достигнет К-индекса 4 (оранжевый уровень опасности).

По данным приложения Meteoagent, 2, 3 и 4 октября геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, однако уже 5 и 6 октября ударит магнитная буря силой в четыре балла.

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Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в октябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как облегчить свое состояние при магнитных бурях

Поддерживайте водный баланс: пейте больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание. Это поможет уменьшить головную боль и усталость. Уменьшите физическую нагрузку: избегайте чрезмерной активности и тяжелых тренировок, особенно в дни интенсивных геомагнитных колебаний. Отдых и покой помогут сохранить энергию. Полноценный сон: старайтесь обеспечить себе качественный и продолжительный сон. Для этого следует соблюдать стабильный режим дня и уменьшить влияние гаджетов перед сном. Релаксация и снижение стресса: практикуйте техники расслабления, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, чтобы уменьшить уровень стресса и тревожности. Следите за питанием: употребляйте легкую, здоровую пищу, богатую витаминами, минералами и антиоксидантами. Это укрепит иммунитет и улучшит общее состояние. Успокаивающие средства: при необходимости принимайте легкие успокаивающие препараты на основе трав (мята, мелисса, валериана) или адаптогены по рекомендации врача. Избегайте кофеина и алкоголя: эти вещества могут повысить раздражительность и ухудшить самочувствие во время бурь.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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