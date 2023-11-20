У 2024 році вийти на пенсію стане важче: що зміниться

Уряд України планує посилити вимоги до отримання пенсії для громадян, щоб підштовхнути українців до того, щоб виходити на пенсію вчасно.

Відео дня

Згідно з інформацією, опублікованою в Інформаторі та посилаючись на всеукраїнську редакцію видання, пенсійні вимоги будуть змінені відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

За новими правилами, ті, хто досяг 60 років, повинні мати стаж не менше 31 року для отримання пенсії. Особи віком від 21 до 31 року стажу матимуть можливість виходити на пенсію у 63 роки. Закон передбачає збільшення вимог до стажу впродовж наступних чотирьох років, що призведе до необхідності найменше 35 років стажу для отримання пенсії.

Також передбачено, що ті, хто не працює офіційно, можуть вносити внески до Пенсійного фонду добровільно, платячи 22% від мінімальної зарплати. З початку 2024 року ця сума становитиме 1474 гривні. Збільшення стажу та можливість добровільних внесків дозволять громадянам розраховувати на пенсію, яка наблизиться до мінімального розміру. На сьогодні цей розмір становить 2093 грн, а з 1 січня наступного року збільшиться до 2361 грн.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!