В 2024 году выйти на пенсию станет труднее: что изменится

Правительство Украины планирует ужесточить требования к получению пенсии для граждан, чтобы подтолкнуть украинцев к тому, чтобы выходить на пенсию в срок.

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Согласно информации, опубликованной в Информаторе и ссылаясь на всеукраинскую редакцию издания, пенсионные требования будут изменены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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По новым правилам, достигшие 60 лет должны иметь стаж не менее 31 года для получения пенсии. Лица от 21 до 31 года стажа будут иметь возможность выходить на пенсию в 63 года. Закон предусматривает увеличение требований к стажу в течение следующих четырех лет, что приведет к необходимости менее 35 лет стажа для получения пенсии.

Также предусмотрено, что неработающие официально могут вносить взносы в Пенсионный фонд добровольно, платя 22% от минимальной зарплаты. С начала 2024 года эта сумма составит 1474 гривны. Увеличение стажа и возможность добровольных взносов позволят гражданам рассчитывать на приближающуюся к минимальному размеру пенсию. На сегодняшний день этот размер составляет 2093 грн, а с 1 января следующего года увеличится до 2361 грн.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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