У Афінах знайшли керамічну посудину з дивними надписами: можливо застосовувалась в чорній магії

Під час розкопок у Афінах під фундаментом ремісничої будівлі на агорі археологи знайшли керамічну посудину віком 2300 років, вкриту дивними надписами. Вивчивши знахідку, вчені дійшли висновку, що вона, ймовірно, вкрита прокляттями, а курячі кості та цвях – частини магічного обряду.

Про це пише Hesperia.

У древній Греції агора була центром суспільного життя, там торгували та ставили театральні вистави.

"Всі зовнішні стінки глечика спочатку були покриті текстом; колись на ньому було написано понад 55 імен, десятки з яких тепер збереглися тільки у вигляді розкиданих, плаваючих літер або слабких штрихів", – заявила професор Єльського університету Джессіка Ламонт.

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Вона зазначила, що цвях та курячі кістки, ймовірно, використовувались під час ритуалу накладання прокляття. Наприклад, цвях мав "стримати та символічно обмежити здібності жертв".

Різні почерки на посудині вказують на те, що імена писали мінімум двоє людей. Ймовірно проклинали осіб, які брали участь у суді , тобто опонентів тих, хто ці імена писав.

За іншою версією прокляття пов’язане з політикою, адже після загибелі Олександра Македонського у 323 р. до н.е. його генерали та чиновники боролися за владу. Таким чином, ймовірно, намагались нашкодити суперникам.

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