В Афинах нашли керамический сосуд со странными надписями: возможно применялся в черной магии

Во время раскопок в Афинах под фундаментом ремесленного здания на агоре археологи обнаружили керамический сосуд возрастом 2300 лет, покрытый странными надписями. Изучив находку, ученые пришли к выводу, что она, вероятно, покрыта проклятиями, а куриные кости и гвоздь – части магического обряда.

Об этом пишет Hesperia.

В старой Греции агора была центром публичной жизни, там торговали и ставили театральные представления.

"Все внешние стенки кувшина изначально были покрыты текстом; когда-то на нем было написано более 55 имен, десятки из которых теперь сохранились только в виде разбросанных, плавающих букв или слабых штрихов", – заявила профессор Йельского университета Джессика Ламонт.

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Она отметила, что гвоздь и куриные кости, вероятно, использовались во время ритуала наложения проклятия. Например, гвоздь должен был "сдержать и символически ограничить способности жертв".

Различные почерки на сосуде указывают на то, что имена писали минимум два человека. Вероятно проклинали участвовавших в суде лиц, то есть оппонентов тех, кто эти имена писал.

По другой версии проклятие связано с политикой, ведь после гибели Александра Македонского в 323 г. до н. э. его генералы и чиновники сражались за власть. Таким образом, вероятно, пытались навредить соперникам.

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