В Олександрії у Єгипті обрушилася багатоповерхівка, під завалами люди (жахливі кадри)

У єгипетському місті Олександрія обрушився 13-поверховий будинок. Інцидент стався на вулиці Халіл Хамада.

Видання Youm7 повідомляє, що під завалами лишилося багато людей, серед них відвідувачі місцевого супермаркету, що був розташований на першому поверсі будинку.

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Під час обвалення також було пошкоджено декілька автомобілів.

На місці події знаходяться служби безпеки, сили цивільного захисту, машини швидкої допомоги, губернатор Олександрії та генерал-майор Мухаммад аш-Шаріф.

Зазначається, що будинок використовувався для поквартирної здачі в оренду в літній сезон.

За попередніми даними, причиною завалення стали серйозні дефекти в конструкції будівлі.

Нагадаємо, на початку червня на сході Індії обвалився підвісний міст. У воду впали щонайменше 30 метрів надбудови. Інформація про постраждалих не надходила.

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