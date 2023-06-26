В Александрии в Египте обрушилась многоэтажка, под завалами люди (ужасные кадры)

В египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом. Инцидент произошел на улице Халил Хамада.

Издание Youm7 сообщает, что под завалами осталось много людей, среди них посетители местного супермаркета, расположенного на первом этаже дома.

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Во время обрушения также были повреждены несколько автомобилей.

На месте происшествия находятся службы безопасности, силы гражданской защиты, машины скорой помощи, губернатор Александрии и генерал-майор Мухаммад аш-Шариф.

Отмечается, что здание использовалось для поквартирной сдачи в аренду в летний сезон.

По предварительным данным, причиной обрушения стали серьезные дефекты в конструкции здания.

Напомним, в начале июня на востоке Индии обрушился подвесной мост. В воду упали не менее 30 метров надстройки. Информация о пострадавших не поступала.

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