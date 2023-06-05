В Индии второй раз за год обрушился огромный мост через Ганг за 200 млн долл. (жуткое видео)

В штате Бихар на востоке Индии обрушился подвесной мост. В воду упали не менее 30 метров надстройки. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает The Times of India, это уже второе обрушение. Ранее, в ноябре 2022 года часть этого моста также обрушилась во время шторма, тогда погиб один человек. Амит Малвия, высокопоставленный чиновник правящей партии Бхаратия Джаната, после инцидента призвал к отставке должностных лиц Бихару, включая главного министра Нитиша Кумара.

"В 2015 году Нитиш Кумар торжественно открыл этот мост, который должен был быть завершен к 2020 году", - написал Малвия в Twitter.

Видео дня

"Этот мост упал во второй раз. Нитиш Кумар и заместитель главного министра Теджашви Ядав немедленно уйдут в отставку, взяв в известность этот инцидент? Делая это, и дядя, и племянник могут показать пример перед страной", – завил он.

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Политик из партии BJP Шехзад Джай Хинд опубликовал в Twitter видео обрушения моста, обвинив в инциденте коррупцию. Он напомнил, что местные власти планировали завершить строительство моста в ноябре этого года.

Местные издания пишут, что этот мост строили почти десять лет и уже потратили $200 млн.

Компания Nitish, заложившая фундамент для моста 23 февраля 2014 года, планировала завершить работы к марту 2020 года, но сдержала обещания.

Напомним, в прошлом году по меньшей мере 140 человек погибли после того, как столетний пешеходный мост обрушился в западном индийском штате Гуджарат.

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