В Антарктиді вдалось зняти на відео гігантську 10-метрову медузу: вражаюче відео

В Антарктиді підводні апарати зафіксували трьох гігантських медуз-фантомів виду Stygiomedusa gigantea. Вчені підрахували, що довжина однієї з них сягає щонайменше 10 метрів, а ще однієї – 5 метрів. Про це пише видання Live Science.

Гігантські медузи зазвичай плавають на глибині понад 1000 метрів, тому люди їх зазвичай не можуть побачити. Цих медуз помітили на глибині всього 80, 87 і 280 метрів. Гігантська фантомна медуза – це одна найбільших безхребетних хижаків морських глибин. Вона живе на глибині до 6500 метрів і рідко показується людям. Гігантські медузи-фантоми живуть у всіх океанах, крім Північного Льодовитого. Харчується вона планктоном та дрібною рибою.

Відео дня

Читайте також: Чому деякі динозаври виростали такими гігантськими

Автор дослідження, опублікованого в журналі Polar Research , Деніел Мур вважає, що медузи можуть підійматися ближче до поверхні океану, щоб позбутися паразитів, яких вбиває ультрафіолетове випромінювання від Сонця. Інша гіпотеза, висунута Муром, полягає в тому, що глибока вода, що підійматися навколо Антарктичного континенту, просто несе їх угору. Мур сподівається, що їхні спостереження допоможуть краще зрозуміти життя гігантських фантомних медуз.

"Під час кожного спостереження медуза виглядає так, ніби вона повільно плаває, м’яко пульсуючи дзвоником для руху. Вони, здається, не виявляли жодної схильності до вогнів підводного апарату або реакції на нашу присутність", – сказав дослідник.

Вперше фантомну медузу виявили у 1910 році, і відтоді її бачили лише 126 разів, попри їхній величезний розмір та великий ареал.

Раніше рідкісну гігантську медузу, яка схожа на істоту, яку востаннє бачили у 1997 році, зафільмували біля берегів Папуа-Нова Гвінея

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!