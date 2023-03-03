В Антарктиде удалось снять на видео гигантскую 10-метровую медузу: впечатляющее видео

В Антарктиде подводные аппараты зафиксировали три гигантских медуз-фантома вида Stygiomedusa gigantea. Ученые подсчитали, что длина одной из них достигает не менее 10 метров, а еще одной – 5 метров. Об этом пишет издание Live Science.

Гигантские медузы, как правило, плавают на глубине более 1000 метров, поэтому люди их обычно не могут увидеть. Эти медузы заметили на глубине всего 80, 87 и 280 метров. Гигантская фантомная медуза – это одна из самых беспозвоночных хищников морских глубин. Она обитает на глубине до 6500 метров и редко показывается людям. Гигантские медузы-фантомы живут во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Питается она планктоном и мелкой рыбой.

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Автор исследования, опубликованного в журнале Polar Research , Дэниел Мур считает, что медузы могут подниматься ближе к поверхности океана, чтобы избавиться от паразитов, которых убивает ультрафиолетовое излучение от Солнца. Другая гипотеза, выдвинутая Муромом, заключается в том, что глубокая вода, поднимающаяся вокруг Антарктического континента, просто несет их вверх. Мур надеется, что их наблюдения помогут лучше понять жизнь гигантских фантомных медуз.

"При каждом наблюдении медуза выглядит так, будто она медленно плавает, мягко пульсируя звонком для движения. Они, кажется, не проявляли никакой склонности к огням подводного аппарата или реакции на наше присутствие", - сказал исследователь.

Впервые фантомную медузу обнаружили в 1910 году, и с тех пор ее видели только 126 раз, несмотря на огромный размер и большой ареал.

Ранее редкую гигантскую медузу, похожую на существо, которое в последний раз видели в 1997 году, сняли у берегов Папуа-Новая Гвинея

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