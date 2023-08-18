В Apple попередили власників iPhone про небезпеку під час зарядки

Компанія Apple попередила власників iPhone, що заряджати телефон, тримаючи його біля себе небезпечно. Користувачам наполегливо радять заряджати смартфони в добре провітрюваних приміщеннях і не класти їх під ковдри або подушки, коли вони підключені до джерела живлення.

Як повідомляється у посібнику для користувачів iPhone, якщо власники гаджетів будуть спати біля телефонів, що під'єднані до зарядки, існує ризик пожежі, ураження електричним струмом і пошкодження майна. Що стосується заряджання телефону під ковдрою чи подушкою – є підвищений ризик перегріву.

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Apple рекомендує використовувати їхні офіційні кабелі та зарядні пристрої "Made for iPhone", які відповідають стандартам безпеки, і не рекомендує використовувати дешевші сторонні альтернативи.

Ключове повідомлення від Apple звучить так: "Не спіть на пристрої, адаптері живлення чи бездротовому зарядному пристрої та не кладіть їх під ковдру, подушку чи тіло, коли вони підключені до джерела живлення".

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Зазначається, що хоча iPhone можна заряджати за допомогою кабелів і адаптерів живлення сторонніх виробників, які відповідають стандартам USB 2.0 або пізнішої версії та відповідним нормам безпеки, інші адаптери можуть не відповідати цим стандартам безпеки, створюючи потенційний ризик пошкодження або навіть смерть.

Також наголошується на важливості уникати заряджання телефонів поблизу рідин або води та наголошується на необхідності негайно викидати пошкоджені зарядні пристрої.

Використання несправних кабелів чи зарядних пристроїв або заряджання у присутності вологи може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або пошкодження як iPhone, так і іншого майна.

На завершення порада Apple полягає в тому, щоб надати пріоритет безпеці, ретельно дотримуючись їхніх вказівок. Дотримуючись цих рекомендацій, користувачі можуть захистити себе, свої телефони та оточення від потенційної небезпеки.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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