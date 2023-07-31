У серпні можна буде побачити рідкісний блакитний місяць: не пропустіть дату

У серпні мешканці Землі можуть спостерігати одразу за двома Супермісяцями, а ще очікується рідкісне явище – блакитний місяць. Перше явище відбудеться у вівторок, 1 серпня, увечері, коли повний місяць зійде на південному сході.

Він буде виглядати трохи яскравішим і більшим, ніж зазвичай, через його близькість до Землі. Другий Супермісяць відбудеться в ніч на 30 серпня. Цей Супермісяць також буде блакитним Місяцем.

Астрофізик NASA Фред Еспенак рекомендує скористатися теплими літніми ночами, щоб побачити повний місяць, який сходить на східному небі відразу після заходу сонця.

Востаннє два Супермісяці відбулися в одному місяці в 2018 році, і це явище повториться лише в 2037 році.

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Феномен "супермісяця" відбувається, коли повний місяць знаходиться поблизу своєї найближчої точки до Землі, завдяки чому він виглядає на 14% більшим і на 30% яскравішим порівняно з тим, коли він знаходиться найдальше від нашої планети, пише Sky News.

Люди зможуть побачити перший "супермісяць" вже ввечері у вівторок, 1 серпня, коли повний Місяць буде знаходитися від Землі на відстані 357 530 км.

Проте Місяць буде ще ближче до нашої планети в ніч проти середи, 30 серпня, на відстані 357 344 км. Оскільки це другий "супермісяць" у тому ж місяці, його називають "блакитний місяць".

Спостерігати за Місяцем можна онлайн на сайті Spacegid (картинка з телескопа оновлюється кожні 30 секунд).

Також онлайн спостерігати за Місяцем можна на YouTube-каналі THEREALPAX

Що відбувається на поверхні місяця, можна побачити наживо на YouTube-каналі WorldCam.

Ці цифри можна порівняти з відстанню близько 405 696 км, коли Місяць знаходиться в найвіддаленішій точці від Землі.

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