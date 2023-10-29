В Австралії кит атакував та мало не вбив серфера: відео

В Австралії серфер Джейсон Брін врізався в кита, що вистрибнув з води. 55-річний спортсмен пішов під воду та мало не потонув.

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Як повідомляє 9 News, інцидент стався біля узбережжя передмістя Сіднея, в штаті Новий Південний Уельс.

Джейсон Брін займався вінгфойлом. Чоловік стояв на дошці з надувним крилом в руках. Раптом перед ним із води вистрибнув горбатий кит, в якого і врізався серфер.

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Після того, як він впав з дошки, кит упав на Бріна. Нога чоловіка була прив'язано тросом до дошки. Кит зачепився за трос та пішов на глибину, затягуючи й Бріна.

"Я думав, що все скінчено. Потім я відчув, що трос обірвався, подумав: Слава Богу, а потім виплив на поверхню", — розповів чоловік.

Брін вважає, що його врятував вік кита. Той, за його словами, був молодим та гладким. Дорослі кити, як вважає серфер, покриті гострими черепашками, які б розірвали його на частини.

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