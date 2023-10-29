В Австралии кит атаковал и чуть не убил серфера: видео

В Австралии серфер Джейсон Брин врезался в выпрыгнувшего из воды кита. 55-летний спортсмен ушел под воду и чуть не утонул.

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Как сообщает 9 News, инцидент произошел у побережья пригорода Сиднея, в штате Новый Южный Уэльс.

Джейсон Брин занимался вингфойлом. Человек стоял на доске с надувным крылом в руках. Вдруг перед ним из воды выпрыгнул горбатый кит, в который и врезался серфер.

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После того как он упал с доски, кит упал на Брина. Нога мужчины была привязана тросом к доске. Кит зацепился за трос и ушел на глубину, затягивая и Брина.

"Я думал, что все кончено. Потом я почувствовал, что трос оборвался, подумал: Слава Богу, а потом выплыл на поверхность", — рассказал мужчина.

Брин считает, что его спас возраст кита. Тот, по его словам, был молодым и гладким. Взрослые киты, как считает серфер, покрыты острыми ракушками, которые разорвали бы его на части.

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