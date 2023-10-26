На пляж в Калифорнии выбросило глубоководную рыбу-монстра: фото и видео

Глубоководную рыбу-удильщика (морской черт) выбросило на берег в Калифорнии. Монстра обнаружили возле государственного парка Кристалл Коув.

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По данным IFLScience, рыба имела кучу зубов в пасти, а со лба у нее торчал стебель (эска), которым она привлекает, а затем убивает своих жертв. На кончике этого органа у рыбы-удильщика находятся миллионы биолюминесцентных бактерий – на этот свет на глубине и плывет добыча хищника.

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Это не первая тихоокеанская рыба, которую здесь нашли. Более ранние экземпляры, которых выбрасывало не берег у парка, хранятся в Музее естественной истории Лос-Анджелеса.

Удильщик, или морской черт – это рыба, обитающая на глубинах от 200 до 2000 метров. Она встречается во всех океанах мира, но чаще всего в тропических и субтропических водах.

Удильщик – это хищник, питающийся мелкой рыбой, ракообразными и моллюсками. У него большой рот с острыми зубами. На голове удильщика расположена светящаяся в темноте приманка. Эта приманка привлекает добычу, которую удильщик затем захватывает и проглатывает целиком.

Удильщик – это большая рыба, которая может достигать длины до 1,5 метра и веса до 20 килограммов. Самки удильщика обычно больше самцов.

Ранее ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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