В Австралии на камеру попал питон, занимавшийся каннибализмом: фото

В Крайнем Северном Квинсленде, Австралия, заметили черноголового питона, съевшего другого представителя своего вида.

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Ник Сток, менеджер заповедника Австралийской организации охраны дикой природы (AWC) Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, был свидетелем происшествия. Он сообщил, что больший питон сжался вокруг меньшего и сначала проглотил его хвост.

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"Это был необычный опыт, — сказал Сток, — Я видел, как черноголовые питоны едят других змей, но это был первый раз, когда я видел, как один из них ест другого питона".

По словам Хелены Стоукс, эколога дикой природы из AWC, такой вид каннибального поведения редко можно было зафиксировать на пленку за пределами неволи.

"Черноголовые питоны предпочитают есть рептилий, чем млекопитающих, и, как известно, они едят больших рептилий, включая гоан, и даже ядовитых змей", – пояснила она. Поглощая других, они также сокращают конкуренцию за ресурсы в этом регионе.

Это не первый случай каннибализма среди черноголовых питонов. В 2019 году в Австралии также было замечено, как один питон съел другого.

Ранее ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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