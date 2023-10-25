Во Флориде нашли гибридных питонов, ''воюющих со змеями'' (фото)

Исследователи обнаружили, что гибриды бирманских и индийских питонов, инвазивных в Эверглейдс, Флорида, могут быть даже более приспособлены к этой среде, чем их родительские виды. Это делает проблему борьбы с этими питонами еще более сложной.

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Бирманские и индийские питоны происходят из Азии, но были завезены во Флориду в 1970-х годах как домашние животные. В 1992 году ураган Эндрю разрушил завод для разведения питонов близ Эверглейдса, выпустив неизвестное количество змей в дикую природу, пишет IFLScience.

С этого времени популяция питонов быстро росла. Эти змеи являются хищниками, которые питаются мелкими млекопитающими, такими как кролики, опоссумы и рыси. В результате их присутствия популяции этих видов у Эверглейдса значительно сократились.

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Гибридизация

В 2018 году исследователи из Геологической службы США провели генетический анализ около 400 бирманских питонов, выловленных в Южной Флориде. Они обнаружили, что не менее 13 змей были гибридами бирманских и индийских питонов.

Это не является неожиданностью, поскольку эти два вида являются близкими родственниками. Однако до этого исследования не было никаких доказательств того, что гибриды успешны в дикой природе.

Преимущества гибридизации

Гибриды могут иметь ряд преимуществ перед своими родительскими видами. Например, они могут быть больше, сильнее или иметь большую выносливость. В случае питонов это может привести к тому, что они будут успешнее хищников и смогут охотиться на большую добычу.

Новые вызовы

Выявление гибридных питонов во Флориде является беспокойством, поскольку это означает, что популяция этих змей может быть еще более устойчивой к мерам контроля.

Исследователи продолжают изучать гибридные питоны, чтобы лучше понять их экологию и поведение. Эта информация может помочь ученым разработать более эффективные методы борьбы с этими хищниками.

Выявление гибридных питонов у Флориды является серьезной проблемой. Эти змеи могут быть еще более опасны для экосистемы Эверглейдс, чем их родительские виды, пишет издание. .

Исследователи продолжают изучать гибридные питоны, чтобы лучше понять их экологию и поведение. Эта информация может помочь ученым разработать более эффективные методы борьбы с этими хищниками.

Ранее ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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