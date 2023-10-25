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Во Флориде нашли гибридных питонов, "воюющих со змеями" (фото)

Былим Елена

Во Флориде нашли гибридных питонов, 'воюющих со змеями' (фото)

Исследователи обнаружили, что гибриды бирманских и индийских питонов, инвазивных в Эверглейдс, Флорида, могут быть даже более приспособлены к этой среде, чем их родительские виды. Это делает проблему борьбы с этими питонами еще более сложной.

Бирманские и индийские питоны происходят из Азии, но были завезены во Флориду в 1970-х годах как домашние животные. В 1992 году ураган Эндрю разрушил завод для разведения питонов близ Эверглейдса, выпустив неизвестное количество змей в дикую природу, пишет IFLScience.

С этого времени популяция питонов быстро росла. Эти змеи являются хищниками, которые питаются мелкими млекопитающими, такими как кролики, опоссумы и рыси. В результате их присутствия популяции этих видов у Эверглейдса значительно сократились.

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Гибридизация

В 2018 году исследователи из Геологической службы США провели генетический анализ около 400 бирманских питонов, выловленных в Южной Флориде. Они обнаружили, что не менее 13 змей были гибридами бирманских и индийских питонов.

Это не является неожиданностью, поскольку эти два вида являются близкими родственниками. Однако до этого исследования не было никаких доказательств того, что гибриды успешны в дикой природе.

Во Флориде нашли гибридных питонов, ''воюющих со змеями'' (фото)

Преимущества гибридизации

Гибриды могут иметь ряд преимуществ перед своими родительскими видами. Например, они могут быть больше, сильнее или иметь большую выносливость. В случае питонов это может привести к тому, что они будут успешнее хищников и смогут охотиться на большую добычу.

Новые вызовы

Выявление гибридных питонов во Флориде является беспокойством, поскольку это означает, что популяция этих змей может быть еще более устойчивой к мерам контроля.

Исследователи продолжают изучать гибридные питоны, чтобы лучше понять их экологию и поведение. Эта информация может помочь ученым разработать более эффективные методы борьбы с этими хищниками.

Выявление гибридных питонов у Флориды является серьезной проблемой. Эти змеи могут быть еще более опасны для экосистемы Эверглейдс, чем их родительские виды, пишет издание. .

Исследователи продолжают изучать гибридные питоны, чтобы лучше понять их экологию и поведение. Эта информация может помочь ученым разработать более эффективные методы борьбы с этими хищниками.

Ранее ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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