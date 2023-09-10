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И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)

Былим Елена

И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)

Ученые исследовали змей и выяснили, что не питоны являются рекордсменами по проглатыванию пищи целиком. На первом месте оказался Яйцеед Ганса (Dasypeltis gansi).

Эта крошечная змея стала рекордсменом по глотанию самой большой добычи по сравнению с размером ее тела, сообщает Live Science.

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Dasypeltis gansi, также известная как змея-яйцеед Ганса, является неядовитой змеей из семьи Colubridae. Она является эндемиком Западной Африки. Это относительно небольшая змея, длина которой обычно составляет от 40 до 70 см.

И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)
И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)

Она питается яйцами птиц без повреждения скорлупы. Ее череп плоский и широкий, а зубы расположены в два ряда. Это позволяет змее вдавливать яйцо в рот, а затем раздавить его с помощью мышц шеи.

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Проглотив яйцо целиком, яйцеед Ганса искривляет свое тело, чтобы разбить яйцо, и выплевывает уже пустую скорлупу.

И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)
И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)
И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)

Согласно исследованию, опубликованному в журнале J Journal of Zoology, способность питаться добычей, гораздо больше ее, происходит от эластичной кожи, соединяющей левую и правую нижнюю челюсть змеи, что позволяет ей чрезвычайно широко открывать пасть.

Ученые доказали, что яйцеед Ганса может пожирать добычу, в три-четыре раза больше своего размера.

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