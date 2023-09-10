І це не пітон: вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич (фото, відео)

Вчені дослідили змій та з'ясували, що не пітони є рекордсменами по проковтування їжі цілком. На першому місці опинився Яйцеїд Ганса (Dasypeltis gansi).

Ця крихітна змія стала рекордсменом за ковтанням найбільшої здобичі порівняно з розміром її тіла, повідомляє Live Science.

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Dasypeltis gansi, також відома як змія-яйцеїд Ганса, є неотруйною змією з родини Colubridae. Вона є ендеміком Західної Африки. Це відносно невелика змія, довжина якої зазвичай становить від 40 до 70 см.

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Вона харчується яйцями птахів без пошкодження шкаралупи. Її череп плаский і широкий, а зуби розташовані у два ряди. Це дозволяє змії вдавлювати яйце в рот, а потім розчавити його за допомогою м'язів шиї.

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Проковтнувши яйце цілком, яйцеїд Ганса викривляє своє тіло, щоб розбити яйце, і випльовує вже порожню шкаралупу.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі J Journal of Zoology, здатність харчуватися здобиччю, набагато більшою за неї, походить від еластичної шкіри, яка з’єднує ліву та праву нижню щелепу змії, що дозволяє їй надзвичайно широко відкривати пащу.

Вчені довели, що яйцеїд Ганса може пожирати здобич, у три-чотири рази більшу за свій розмір.

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