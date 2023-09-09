В Індії кобра обвилася навколо ноги сплячої жінки (відео)

В Індії жінка прокинулася серед ночі, оскільки щось стискало її ногу. Коли вона розплющила очі, то помітила кобру, що обвилася навколо її лівої гомілки.

Як повідомляє India Today, жінка з коброю на нозі просиділа три години, поки її не врятували, вона увесь цей час молилася.

Інцидент стався в штаті Уттар-Прадеш. Мітлеш Ядав розповіла, що коли прокинулася та побачила кобру, то зуміла зберегти самовладання і почала молитися, щоб рептилія сповзла, не завдавши їй шкоди.

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Вона звернулася до Шиви — божества, яке відоме своєю прихильністю до зміїв. "Я спала зі своїми двома дітьми, а коли прокинулася, побачила змію, що обвилася навколо ноги. Я попросила мати відвести дітей і чекала кілька годин, доки вона не сповзе", — сказала Мітлеш Ядав.

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Вона зізналася, що в якийсь момент вирішила, що не виживе, і почала думати про те, хто подбає про її дітей. Незабаром до молитви приєдналася вся родина жінки та навіть сусіди.

Проте, перш ніж звернутися до Шиви, рідні Ядав викликали поліцію, яка, своєю чергою, зв'язалася з місцевим змієловом. Проте, на превеликий подив, кобра самостійно відпустила ногу жінки й виповзла з дому до прибуття фахівця.

Пізніше він таки виловив рептилію і випустив у лісі, подалі від житлових районів.

Нагадаємо, в Індії помітили корову, що не злякалася королівської кобри та потоваришувала з нею.

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