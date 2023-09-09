В Индии кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины (видео)

В Индии женщина проснулась ночью, поскольку что-то сжимало ее ногу. Когда она открыла глаза, заметила кобру, обвившуюся вокруг ее левой голени.

Как сообщает India Today, женщина с коброй на ноге просидела три часа, пока ее не спасли, она все это время молилась.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Митлеш Ядав рассказала, что когда проснулась и увидела кобру, то сумела сохранить самообладание и начала молиться, чтобы рептилия сползла, не причинив ей вреда.

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Она обратилась к Шиве — божеству, известному своей привязанностью к змеям. "Я спала со своими двумя детьми, а когда проснулась, увидела змею, обвившуюся вокруг ноги. Я попросила мать отвести детей и ждала несколько часов, пока она не сползет", — сказала Митлеш Ядав.

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Она призналась, что в какой-то момент решила, что не выживет, и принялась думать о том, кто позаботится о ее детях. В скором времени к молитве присоединилась вся семья женщины и даже соседи.

Однако, прежде чем обратиться в Шиву, родные Ядав вызвали полицию, которая, в свою очередь, связалась с местным змееловом. Однако, к удивлению, кобра самостоятельно отпустила ногу женщины и выползла из дома до прибытия специалиста.

Позже он выловил рептилию и выпустил в лесу, подальше от жилых районов.

Напомним, в Индии заметили корову, которая не испугалась королевской кобры и подружилась с ней.

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