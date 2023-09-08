Двухголовая змея вылупилась в зоомагазине в Британии (видео)

В зоомагазине Exeter Exotics в Великобритании из яйца вылупилась свиная носатая змея с двумя головами. Рептилия чувствует себя хорошо.

Как сообщает информационное агентство UPI, одна из голов змеи любит сардины, другая не перебирает в еде, но поскольку у нее уже горло, то она может глотать лишь мелкие кусочки пищи.

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"Когда правая голова ест, левая делает жевательные движения. Это выглядит странно", – рассказали в магазине.

Свиноносая носатая змея (лат. Heterodon nasicus) – неядовитая змея, принадлежащая к семейству полозьев (Colubridae). Она распространена в Северной Америке от южной Канады до Мексики.

Свиноносая носатая змея имеет длину от 60 до 120 см. У нее коричневая или черная окраска с белыми или желтыми пятнами. Голова у нее широкая, с характерным выростом на носу, напоминающим нос свиньи.

Это ночной хищник. Она питается грызунами, лягушками, ящерицами и другими мелкими животными.

Напомним, мы уже писали, как вести себя при встрече со змеей.

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