Как вести себя при встрече со змеей: важные советы от экспертов

Летом риск встретить змею становится больше. Их можно в лесах, у рек и на морских курортах. В Украине насчитывается 11 видов змей, из которых только три ядовиты. Все эти виды принадлежат к роду гадюк, в частности, гадюки обыкновенной, гадюки Никольского и степной гадюки.

Кроме ядовитых, также встречаются безядовитые змеи, такие как ужи, полозы и медянки. Укусы этих рептилий могут быть болезненными, но практически не представляют опасности для человека. Большинство змей не агрессивны и боятся людей. Обычно змея не нападает, если ее не беспокоить. Многие получают укусы рептилий, когда наступают на них в высокой траве.

Самым распространенным видом ядовитой змеи в Украине гадюка обычная. Она может встречаться почти везде, но чаще всего выбирает солнечные места. Эти рептилии любят получать солнечные ванны. Длина тела гадюки обычной обычно не превышает 65 см. Узнать их можно по зигзагообразному рисунку на спине и вертикальному зрачку.

Степная змея встречается редко в степях, южных лесостепях и Карпатах. Это наиболее ядовитый вид змеи в Украине, но все же не смертельно опасен. Ее можно отличить от обычной гадюки по более светлой окраске, бежевому брюшку и большему размеру.

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Как вести себя при встрече со змеей

При встрече со змеей следует соблюдать определенные правила поведения. Прежде всего, необходимо избегать спровоцирования животного и ни в коем случае не касаться его. Лучше всего позволить змее отойти или спокойно отойти. Змеи боятся людей и стараются избежать контакта с ними. Если змея испускает угрожающие звуки, необходимо воздерживаться от резких движений и медленно отступить. При походе в места, где могут проживать змеи, рекомендуется носить плотные брюки с закрытыми лодыжками.

Напомним, двое самцов черной мамбы устроили драку во дворе жителя Южной Африки.

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