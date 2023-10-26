В Австралії на камеру потрапив пітон, що займався канібалізмом: фото

У Крайньому Північному Квінсленді, Австралія, помітили чорноголового пітона, який з’їв іншого представника свого виду.

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Нік Сток, менеджер заповідника Австралійської організації охорони дикої природи (AWC) Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, був свідком події. Він повідомив, що більший пітон стиснувся навколо меншого та спочатку проковтнув його хвіст.

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"Це був незвичайний досвід", – сказав Сток, – Я бачив, як чорноголові пітони їдять інших змій, але це був перший раз, коли я бачив, як один з них їсть іншого пітона".

За словами Хелени Стоукс, еколога дикої природи з AWC, такий вид канібальної поведінки рідко можна було зафіксувати на плівку поза межами неволі.

"Чорноголові пітони воліють їсти рептилій, ніж ссавців, і, як відомо, вони їдять більших рептилій, включаючи гоан, і навіть отруйних змій", – пояснила вона. Поглинаючи інших, вони також зменшують конкуренцію за ресурси в цьому регіоні.

Це не перший випадок канібалізму серед чорноголових пітонів. У 2019 році в Австралії також було помічено, як один пітон з’їв іншого.

Раніше вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

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