В США олень запрыгнул в ресторан через окно: видео

В ресторане в Белойте (штат Висконсин, США) посетителей испугал олень, сквозь окно ворвавшийся в заведение. Это произошло в обед, когда в заведении находилось немало посетителей.

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Издание Huff Post сообщает, что ресторан Noodles & Company довольно популярен в Белойте, его посещают, чтобы пообедать и сэкономить деньги.

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На видео с камер наблюдения видно, как олень врывается в переполненный ресторан в обед, посетители начинают разбегаться.

Потом животное пошло на кухню и наконец вышло через заднюю дверь, которую для нее открыл сотрудник заведения.

Представительница Noodles & Company Стефани Джером сообщила, что во время инцидента никто не пострадал. Ресторан возобновил работу после тщательной уборки.

В настоящее время заведение предложило особое блюдо "2 Buck Mac & Cheese" в память об инциденте.

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