В США медведь ворвался во двор частного дома и гонялся за собаками (видео)

Невероятная ситуация произошла во дворе одного мужчины в Нью-Джерси, США, когда он столкнулся с неожиданным гостем – черным медведем. Событие попало на камеру наблюдения, зафиксировавшую этот невероятный курьез.

Джозеф Дамиани рассказал, что услышал лай своих собак со двора и решил проверить, что происходит. Как только он вышел на заднее крыльцо, он удивился видеть медведя в своем дворе. Об этом сообщает WCBS-TV.

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Собаки забежали в дом, оставив мужчину один на один с медведем, пытавшимся проникнуть в дом. Ширли Перлинская, девушка Дамиани, не могла просто так смотреть на это и попыталась помешать медведю проникнуть внутрь, закрывая дверь за собаками, однако поводки ее домашних любимцев мешали.

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Сам Джозеф обежал дом и вошел через главную дверь. Он признался, что его главная цель была не пустить медведя в дом, где находилась Ширли, и сделал все возможное, чтобы отвлечь животное.

Это невероятное событие вызвало смесь эмоций в Дамиане и Ширли - они испытывали одновременно страх и рискуя своей жизнью, заботились друг о друге. Несмотря на все, супруги были счастливы, что этот инцидент завершился безопасностью для них и для самого медведя.

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Пара говорит, что этот невероятный курьез стал общим опытом, который Дамиани и Ширли никогда не забудут.

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