У США ведмідь вдерся на подвір'я приватного будинку та ганявся за собаками (відео)

Неймовірна ситуація сталася у дворі одного чоловіка в Нью-Джерсі, США, коли він зіткнувся з несподіваним гостем - чорним ведмедем. Подія потрапила на камеру спостереження, яка зафіксувала цей неймовірний курйоз.

Джозеф Даміані розповів, що почув гавкіт своїх собак з двору і вирішив перевірити, що відбувається. Як тільки він вийшов на задній ґанок, він здивувався бачити ведмедя у своєму дворі. Про це повідомляє WCBS-TV.

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Собаки забігли до будинку, залишивши чоловіка сам на сам з ведмедем, який намагався проникнути до будинку. Ширлі Перлінський, дівчина Даміані, не могла просто так дивитися на це і спробувала завадити ведмедю проникнути всередину, зачиняючи двері за собаками, однак повідки її хатніх улюбленців заважали.

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Сам Джозеф оббіг будинок та зайшов через головні двері. Він зізнався, що його головна мета була не пустити ведмедя у будинок, де перебувала Ширлі, і він зробив все можливе, щоб відвернути тварину.

Ця неймовірна подія викликала суміш емоцій в Даміані та Ширлі - вони відчували одночасно страх та ризикуючи своїм життям, дбали один про одного. Попри все, подружжя було щасливе, що цей інцидент завершився безпекою для них та й для самого ведмедя.

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Пара каже, що цей неймовірний курйоз став спільним досвідом, який Даміані та Ширлі ніколи не забудуть.

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