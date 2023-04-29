В Австралії чоловік врятувався від нападу крокодила завдяки 'армійському прийому'

Рибалка в Австралії пережив напад майже п'ятиметрового крокодила, який затягнув глибоко під воду. Чоловікові вдалося відбитися від плазуна завдяки "армійському прийому".

Як повідомляє Daily Star, 44-річний рибалка вирвався від крокодила після того, як засунув пальці в його очі. Однак під час боротьби з плазуном він отримав численні травми та був ушпиталений.

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"44-річному чоловікові пощастило залишитися живим навіть після того, як монстр тричі вкусив його, залишивши у нього численні переломи та важкі травми голови, живота та ноги", – пише видання.

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Зазначається, що інцидент стався на популярнім місці для кемпінгу Арчер-Пойнт, що майже у 20 км на південь від Куктауна на півострові Кейп-Йорк в Квінсленді.

Коли чоловік вирішив скупнутися в озері, крокодил схопив його щелепами, тричі вкусив та почав тягти на дно. Однак чоловік встромив свої пальці в очі плазуну, вирвався та доплив до каменів. Люди, що відпочивали у кемпінгу, надали йому першу допомогу та викликали швидку.

Співробітники швидкої допомоги надали допомогу пораненому та доправили його до лікарні Кернса. Повідомляється, що стан 44-річного чоловіка після інциденту стабільний.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в Австралії акула напала на 16-річну дівчину та роздерла її. Інцидент трапився у передмісті Перти біля порту Фрімантл.

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