В Австралії сорока щодня нападає на одного і того ж чоловіка (відео)

25-річний колумбієць Алехандро Ріос вже пів року живе в Австралії. Він розповів, що щодня, коли він велосипедом повертається з роботи, його атакує одна й та сама сорока.

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Як повідомляє Metro, Ріос у Брісбені працює кухарем у кейтеринговій компанії. До осені він спокійно їздив на роботу велосипедом, проте з 20 вересня у нього з'явився "заклятий ворог" – сорока, яка атакує його голову.

Ріос зізнався, що вперше навіть не зрозумів, що його атакував агресивний птах. "Я не зрозумів, що сталося. Подумав спочатку, що з дерева впав якийсь фрукт, чи хтось ударив мене. Уявлення не мав, що трапилося", — сказав він.

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Однак невдовзі велосипедист дізнався, що об його шолом вдаряє сорока. Він думав, що сорока нападає на всіх велосипедистів, ле потім, що це не так. Він встановив телефон на кермо велосипеда, аби зняти те, що відбувається під час його поїздок.

На знятому відео, яке він виклав у соцмережі, можна побачити, що коли він проїжджає повз дерево, сорока злітає з нього та починає атакувати Ріоса.

"Вона трохи друг і трохи ворог. Я люблю тварин, так що вважаю, що вона — мій друг, який дуже сильно мене ненавидить", — пожартував Ріос.

Біолог Дерріл Джонс з Університету Гріффіта зауважив, що територіальні птахи, такі як австралійські сороки, мають відмінну пам'ять на обличчя і можуть вибірково нападати на людей. Сезон агресивної поведінки австралійських сорок спостерігається з липня по грудень, а пік нападів припадає на вересень. Він пояснив, що у цей час самці захищають гнізда.

Раніше вчені заявили, що чорні ворони та сороки з Нідерландів, Бельгії та Шотландії продемонстрували вражаючу винахідливість, використовуючи протипташині шипи при будівництві своїх гнізд.

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