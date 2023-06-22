У Білорусі впав російський гелікоптер Мі-24, постраждали члени екіпажу (фото та відео)

У Білорусі 22 червня біля траси М1 під Івацевичами впав гелікоптер Мі-24. Міноборони РБ повідомило, що постраждали члени екіпажу.

Зазначається, що "гелікоптер здійснив жорстку посадку". Поки невідомо, чий саме це був гвинтокрил – білоруський чи російський. В офіційному повідомленні Міноборони Білорусі цього не зазначено.

Телеграм-канал "Білоруський Гаюн" повідомляє, що під Івацевичами впав військовий вертоліт росії.

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Видання "Хартія 97" зазначає, що на місці події працюють працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

"Причини та обставини катастрофи наразі невідомі. Не повідомляється про кількість постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту". – йдеться у повідомленні.

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