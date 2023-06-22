В Беларуси упал российский вертолет Ми-24, пострадали члены экипажа (фото и видео)

В Беларуси 22 июня возле трассы М1 под Ивацевичами упал вертолет Ми-24. Минобороны РБ сообщило, что пострадали члены экипажа.

Отмечается, что "вертолет совершил жесткую посадку". Пока неизвестно чей именно это был вертолет – белорусский или русский. В официальном сообщении Минобороны Беларуси это не указано.

Телеграмм-канал "Белорусский Гаюн" сообщает, что под Ивацевичами упал военный вертолет россии.

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Издание "Хартия 97" отмечает, что на месте происшествия работают работники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Причины и обстоятельства катастрофы пока неизвестны. Не сообщается о количестве пострадавших или погибших в результате инцидента". – говорится в сообщении.

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