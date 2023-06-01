У Бєлгороді пролунав потужний вибух: місцеві кажуть про бомби та винищувачі (відео)

У Бєлгороді на росії 1 червня пролунав потужний вибух. Місцеві мешканці повідомляють, що перед цим чули звук прольоту винищувача.

Росіяни припускають, що на місто скинули бомбу. Вибух стався у великому житловому районі міста Харківської Гори, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що у місті після вибуху впали уламки. Поліція перекрила одну з вулиць Бєлгорода.

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На місце події вже прибула швидка допомога. Відомо про мінімум двох постраждалих, їм надається медична допомога. Крім того, пошкоджено кілька автомобілів.

Відео дня

Одні свідки повідомляють про безпілотник літакового типу, інші про літак, який упустив бомбу. На відео можна побачити густий дим та звуки вибухів.

Додамо, дещо раніше загорівся завод "Монокристал" у Шебекіному. Там перебували ворожі паливозаправники.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіне.

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