В Белгороде раздался мощный взрыв: местные говорят о бомбах и истребителях (видео)

В Белгороде на россии 1 июня раздался мощный взрыв. Местные жители сообщают, что до этого слышали звук пролета истребителя.

Россияне предполагают, что на город сбросили бомбу. Взрыв произошел в большом жилом районе Харьковской Горы, сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что в городе после взрыва упали обломки. Полиция перекрыла одну из улиц Белгорода.

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На место происшествия уже прибыла скорая помощь. Известно о минимум двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

Видео дня

Одни свидетели сообщают о беспилотнике самолетного типа, другие о самолете, который уронил бомбу. На видео можно увидеть густой дым и звуки взрывов.

Добавим, несколько раньше загорелся завод "Монокристалл" в Шебекино. Там находились вражеские топливозаправщики.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о второй фазе "военной операции" на территории рф. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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