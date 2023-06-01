'Перейдите на сторону добра': легион 'Свобода России' обратился к российской армии

1 июня добровольцы из Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" объявили о начале второй фазы "освобождения" Белгородской области России. "Мы идем освобождать всю Россию - от Белгорода до Владивостока, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы", — заявили бойцы легиона.

Впоследствии РДК и Легион опубликовали в своих телеграммах каналы, как они утверждают, с территории Белгородщины. Добровольцы из России заявили, что уничтожают позиции российской армии и их военную технику.

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В легионе "Свобода России" также опубликовали обращение к военнослужащим российской армии, в котором призвали переходить на сторону "повстанцев".

"Настал момент принять правильное решение. Вас отправляют на преступную, захватническую войну – но ведь вы не рабы! Путинский режим ставит вас перед выбором: идти умирать в чужую страну, или понести людоедские тюремные наказания за отказ стать оккупантом. Мы призываем вас отвергнуть эту рабскую парадигму и перейти на сторону добра", – говорится в сообщении.

Бойцы легиона предлагают российским боевикам обращаться на горячие линии проект "Хочу жить".

"Составьте оружие и принимайте решение: больше не участвовать в этой войне и пересидеть боевые действия в украинском плену в человеческих условиях, под наблюдением представителей Международного Комитета Красного Креста. Или же присоединяйтесь к легиону "Свобода России" - российским патриотам, ведущим вызов против путинского режима", – добавили они.

Напомним, 1 июня "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" объявили о начале второй фазы "освобождения" Белгородской области. Они начали свою активность на Шебекинском направлении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Шебекино в ночь на 1 июня находилось "под непрерывным огнем", и заявил об эвакуации.

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