"РДК" и легион "Свобода России" объявили о начале второй фазы увольнения Белгородской области: последние события

Губернатор Белгородской области российской федерации Вячеслав Гладков сообщил в своем канале в Telegram, что город Шебекино продолжает находиться под постоянным обстрелом якобы со стороны Вооруженных Сил Украины. Это заявление он сделал ранним утром 1 июня. По данным местных властей, в городе Шебекино пострадали 8 человек, а также зарегистрированы значительные разрушения.

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По словам главы региона, в течение ночи на окраине и в центре населенного пункта произошло три обстрела из систем "Град".

"Противника у Белгородской области нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел. Конечно, жизнь мирных жителей, население под угрозой. Прежде всего, в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя", – отметил Гладков.

Видео дня

В то же время "РДК" и легион "Свобода России" объявили о начале второй фазы "освобождения" Белгородской области. Также они опубликовали соответствующие видеоролики.

Напомним, с 22 мая продолжаются бои на границе Белгородской области. Там ввели режим "контртеррористической операции".

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