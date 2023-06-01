На Белгородщине загорелся завод 'Монокристалл', где находились военные топливозаправщики (видео)

На россии в Белгородской области 1 июня загорелся завод "Монокристалл" в Шебекино. Там находились вражеские топливозаправщики.

Завод "Монокристалл" – один из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира для высокотехнологичной электроники и оптоэлектроники.

Из соцсетей стало известно, что с территории завода идет густой черный дым. Причастны ли к пожару добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России", которые сегодня начали "второй этап наступательной операции" в Белгородской области, пока не сообщается.

Видео дня

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Из видео, которые россияне постятся в соцсетях, можно увидеть, как пожар охватил завод, пожарных расчетов на месте инцидента не видно.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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