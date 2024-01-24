У Бєлгородській області РФ впав літак ІЛ-76: загинуло 63 особи (фото, відео)

У Корочанському районі Бєлгородської області впав літак ІЛ-76, губернатор повідомив про "подію", на місці працюють слідча група та МНС. Місцеві пабліки повідомляють, що попередньо впав ІЛ-76.

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Про це повідомляє Telegram-канал Всевидящее око, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Подія в Корочанському районі. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше", – заявив Гладков.

Літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину.

Нагадаємо, ми вже писали, чому окупанти переходять на застаріле озброєння.

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