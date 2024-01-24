В Белгородской области РФ упал самолет ИЛ-76: погибли 63 человека (фото, видео)
В Корочанском районе Белгородской области упал самолет ИЛ-76, губернатор сообщил о "событии", на месте работают следственная группа и МЧС. Местные паблики сообщают, что предварительно упал ИЛ-76.
Об этом сообщает Telegram-канал Всевидящий глаз, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и уехал в район. Все подробности позже", - заявил Гладков.
Самолет перевозил ракеты в комплексы С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину.
Напомним, мы уже писали, почему кафиры переходят на устаревшее вооружение.
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