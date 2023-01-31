У Бєлгородській області ввечері прогриміли вибухи (відео)
У Бєлгородській області на росії ввечері 31 січня лунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що чули щонайменше п'ять вибухів.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про роботу систем ППО. Відео з "бавовною" опублікували місцеві Telegram-канали.
"За попередніми даними, спрацювала система ППО", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що спочатку було чутно звуки запусків, а згодом роботу ППО. Гладков своєю чергою заявив про збиття двох снарядів.
"Наслідки уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю", – написав він.
Нагадаємо, раніше у Бирючі, Бєлгородської області, п'яний російський військовий прийшов у нічний клуб з автоматом. Чоловік скеровував зброю на цивільних.
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