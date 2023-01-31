В Белгородской области вечером прогремели взрывы (видео)

В Белгородской области на россии вечером 31 января раздавались громкие взрывы. Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере пять взрывов.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО. Видео с "хлопком" опубликовали местные Telegram-каналы.

"По предварительным данным, сработала система ПВО", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сначала были слышны звуки запусков, а затем работа ПВО. Гладков в свою очередь заявил о сбитии двух снарядов.

Видео дня

"Последствия уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно сообщу вам", – написал он.

Напомним, ранее в Бирюче, Белгородской области, пьяный российский военный пришел в ночной клуб с автоматом. Мужчина направлял оружие на гражданских.

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