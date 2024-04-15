У Бердянську стався приліт Storm Shadow по базуванню окупантів на Південгідромаші (фото)

В окупованому росіянами місті Бердянськ пролунало два потужні вибухи. Згідно з попередніми даними, сталося влучання по місцю базування окупантів, що розташовувалося на території ПРАТ "ЗАВОД Південгідромаш".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі написав: "Бердянськ. Бавовна. Влучно. Прекрасно… Перед вибухом працювало вороже ППО. "Все збили"".

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Андрющенко додав, що за свідченнями очевидців, зафіксоване "подвійне збиття Storm Shadow базуванням окупантів на території "Південгідромашу". За його словами, росіяни після вибуху оточили територію.

У Телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні" пишуть, що "у Бердянську поряд з місцем влучання ракет перекрили дорогу. В районі заводу "Південгідромашу" окупанти перекрили рух транспорту та пускають приватний транспорт та маршрутні таксі в обʼїзд. Бердянці повідомляють, що перекрили достатньо велику ділянку Мелітопольського шосе, тому що намагаються приховати наслідки влучань".

Тим часом російські пропагандисти з агенції ТАСС пишуть: "Система ППО, за попередніми даними, збила в небі над Бердянськом Запорізької області дві далекобійні ракети Storm Shadow англо-французького виробництва".

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