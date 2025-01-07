У Бразилії проаналізували 'чорні скриньки' азербайджанського літака після авіакатастрофи в Казахстані: подробиці

Бразильська лабораторія Військово-повітряних сил передала казахстанським слідчим дані з бортових самописців літака Azerbaijan Airlines, який зазнав аварії 25 грудня поблизу Актау. У заяві, оприлюдненій 6 січня, повідомляється, що лабораторія завершила вилучення даних із самописців кабіни літака Embraer.

Інформація про зміст записів не розголошується. У лабораторії зазначили, що подальша обробка та публікація даних є відповідальністю казахстанської сторони. Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на заяву лабораторії

Раніше повідомлялося, що бортові самописці літака компанії Azerbaijan Airlines, який розбився в аеропорту Актау, були направлені на розшифровку до Бразилії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі з родинами загиблого екіпажу та бортпровідників, які вижили, заявив, що відповідальність за катастрофу лежить на представниках Росії, і закликав до покарання винних.

Нагадаємо, авіакатастрофа у Казахстані: літак збив російський ЗРК "Панцир-С1".

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