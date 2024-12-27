Авіакатастрофа у Казахстані: літак збив російський ЗРК 'Панцир-С1'

Літак "Азербайджанських авіаліній", що здійснював рейс з Баку до Грозного, зазнав катастрофи поблизу міста Актау в Казахстані. За даними агентства Reuters, причиною трагедії могло стати ураження зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С", належним Росії.

"Попередні результати розслідування вказують на те, що літак був збитий російською системою ППО "Панцир-С". Його зв'язок було заблоковано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного", – зазначив співрозмовник, ознайомлений із розслідуванням.Про це пишеReuters

Джерело додало, що наразі немає доказів, які б вказували на умисність дій з боку Росії. Однак офіційний Баку очікує визнання цього інциденту. Ще три джерела підтвердили, що слідство дійшло аналогічних попередніх висновків. Російське Міністерство оборони наразі не коментує ситуацію.

Рейс J2-8243 відхилився від курсу над південним регіоном Росії, де часто розміщені системи ППО для боротьби з українськими безпілотниками. Літак пролетів сотні кілометрів над Каспійським морем, перш ніж розбитися на території Казахстану.

Російська авіаційна служба припускає, що причиною аварії міг бути зіткнення з птахом. Водночас казахстанські офіційні особи не підтвердили й не спростували версію збиття літака засобами ППО.

Катастрофа сталася на тлі закриття аеропорту Махачкали вранці того ж дня. Розслідування триває, а казахстанські слідчі поки не оприлюднили остаточних висновків.

Нагадаємо, Росія здійснила близько 2300 запусків дронів по Україні.

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