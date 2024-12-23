Росія здійснила близько 2300 запусків дронів по Україні – британська розвідка

У листопаді 2024 року Росія здійснила близько 2300 запусків безпілотників різних типів на територію України, що перевищило показники жовтня. "Росія запустила близько 2300 безпілотних авіаційних комплексів (БПАК) односторонньої атаки на територію України, перевищивши кількість запусків попереднього місяця", – зазначено в огляді британської розвідки.

Протягом 2024 року кількість запусків БПАК постійно збільшувалася. Найпомітніше зростання спостерігалося з липня, коли щомісячна кількість запусків зросла більш ніж на 200 одиниць. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Однак у листопаді темпи зростання порівняно з попередніми місяцями дещо уповільнилися. За попередніми даними, у грудні 2024 року зафіксовано приблизно 850 запусків безпілотників.

Британська розвідка зазначила, що на активність атак у грудні, ймовірно, вплинула погода. Це підтверджують періоди низької активності, які змінювалися значними хвилями запусків під час сприятливих умов.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

На думку експертів, за умови відсутності суттєвого впливу на пускові майданчики або виробничі потужності, Росія здатна підтримувати рівень атак на рівні понад 1500 запусків на місяць.

"Безпілотні авіаційні комплекси забезпечують Росії можливість завдавати ударів по цілях на всій території України. Це дозволяє продовжувати тиск на Україну, одночасно поповнюючи запаси авіаційних ракет дальнього радіуса дії", – підсумували у британській розвідці.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!